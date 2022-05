Fioretto Fvg protagonista a Riccione

Il fioretto del Friuli Venezia Giulia ritorna protagonista grazie all’Associazione Sportiva Udinese. Nella seconda giornata del 58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini“ - Trofeo Kinder Joy of Moving, i Campionati Italiani Under14 in corso in questi giorni a Riccione, due giovani atleti udinesi hanno conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo nei Maschietti, la prima categoria agonistica della Federazione Italiana Scherma, riservata ai nati nel 2011.

Sul secondo gradino del podio è salito Samuele Pilutti, sconfitto solamente in finale (10-4) da Geremia Napolitano della Comense Scherma che nel corso di tutta la gara si è dimostrato atleta di un livello superiore. Edoardo Di Benedetto è il secondo udinese sul podio, fermato in semifinale dal compagno di sala con il punteggio di 10-7.

Questo risultato non racconta completamente dello stato di forma del fioretto udinese, affidato alle cure del M° Fabio Zannier, perché l’ASU è riuscita a piazzare anche Giovanni Peres al 10° posto, Mattia Roberto Stel al 14°, Stefano Tonini al 15° e Umberto Galdiolo al 17°; Galdiolo era secondo nel seeding dell’eliminazione diretta ed è stato sconfitto per una sola stoccata nel tabellone che dava accesso ai primi 16.

Un po’ di rammarico anche per Ludovico Galdiolo, classe 2010, che nella prima giornata di gare, dedicata ai Giovanissimi, ha sfiorato il podio, venendo sconfitto nei quarti di finale alla priorità per 4-3 dal bresciano Lorenzo Romano, poi vincitore della medaglia d’argento.

A Riccione le gare proseguiranno fino al prossimo mercoledì con protagoniste tutte e sei le armi – fioretto, spada, sciabola, maschili e femminili – delle 4 categorie Under 14: Maschietti/Bambine; Giovanissimi/Giovanissime; Ragazzi/Ragazze; Allievi/Allieve.