Fondo, Aldo Moro protagonista agli Italiani Aspiranti

Si è disputata a Schilpario la Coppa Italia Giovani Rode di sci di fondo con un doppio appuntamento che ha occupato il fine settimana. Sabato 12 è andata in scena una prova sprint valida per i Campionati Italiani Giovani, mentre domenica 13 una mass start in tecnica classica.

Gli atleti dell’Aldo Moro Paluzza Lavorazione Legnami SpA, che hanno partecipato a questo fine settimana ricco di competizioni, sono stati: Giacomo Tarussio, Fabio Blanzan, Aurora Baron e Tommaso Di Ronco.

Nella prima giornata di gara i maschietti dell’US Aldo Moro non sono riusciti a qualificarsi al tabellone finale dei primi 30, mentre Aurora Baron è riuscita a qualificarsi e si è fermata alla semifinale concludendo al nono posto. Nella seconda giornata, Baron conquista il settimo posto nella categoria Aspiranti F mentre Blanzan e Tarussio giungono in 43esima e 44esima posizione, Di Ronco 55esimo nella categoria Aspiranti M.

Si è disputata sulla pista Laghetti, invece, una prova del circuito Fisi Fvg di sci di fondo valida per l’assegnazione del decimo Trofeo Memorial Bertacco Pompeo organizzata dalla locale Polisportiva Timaucleulis. Si è svolta una prova individuale in tecnica libera per tutte le categorie.

La società Aldo Moro Paluzza Lavorazione Legnami SpA ha conquistato il terzo posto nella classifica delle società preceduta da Camosci Sappada e dalla Timaucleulis. Gli atleti paluzzani hanno ottenuto buoni risultati a livello individuale. Segnaliamo i podi di giornata. Secondo posto per Irene Sclisizzo (Allieve F) ed Emma Di Ronco (Ragazze F); terzo posto per Gabriele Dereani (Superbaby M).