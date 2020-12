Fondo, esordio stagionale in Coppa Italia

Piano piano si ritorna alle gare ufficiali anche nello sci di fondo. I protocolli preventivi del Covid-19 sono stringenti, ma finalmente si inizia a gareggiare. Nella prima doppia tappa di Coppa Italia hanno partecipato alcuni esponenti della squadra Fisi Fvg e tra questi tre atleti dell’Aldo Moro.

Sabato 12 dicembre si è svolta una gara individuale in tecnica libera mentre domenica 13 è andata in scena una gara ad inseguimento in tecnica classica. Questi i risultati (classifica assoluta e non di categoria) degli atleti del Team di Paluzza.

Sabato 12: Puntel Karin 21esima, Tarussio Giacomo 66esimo, Blanzan Fabio 83esimo.

Domenica 13: Puntel Karin 23esima, Tarussio Giacomo 59esimo, Blanzan Fabio 70esimo.

Grande soddisfazione per il doppio prestigioso secondo posto conquistato sabato e domenica nella classifica assoluta, da Martina Di Centa con i colori del C.S. Carabinieri. La ventenne di Paluzza è cresciuta all’interno dell’Aldo Moro ed è figlia dei primi anni del progetto Team Giovani. Complimenti Martina!