Forum Iulii in massa alla Cividale-Castelmonte

Forum Iulii è estremamente legata alle corse che si tengono nel proprio territorio. Lo dimostra un’ulteriore volta, schierando ben 20 piloti alla Cividale-Castelmonte, gara in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre. Alla cronoscalata, valida in particolare per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità in Montagna) e organizzata da Red White, la scuderia di Stefano Iaconcig aderisce in massa, presentando anche due “lady”, tre giovani driver all’esordio e risultando il gruppo più numeroso al via dei team del Friuli Venezia Giulia.

Nella prova riservata alle auto moderne, corrono Gianni Di Fant (Porsche 997 Gt3), Guido Casarin (Subaru Impreza), Claudio Spilotti (Bmw 318), Andrea Chiuch (Renault Clio), Michele Ianesi (Renault Clio Williams), Andrea Fontanini (Alfa Romeo 147 Jtd), Pierpaolo Tortul e Francesca Basso Bondini (entrambi su Mini Cooper), Michael Cantarutti, Luca Venturini, Mathias Minisini, Alessio Musig e Deana Cont, quest’ultimi tutti su Peugeot 106.

Tra le vetture storiche, si presentano al via Ivan Di Fant (A112 Abarth), Fabrizio Pascolini (Alfa Romeo Gta), Loris Minen (Porsche 912), Luigi Castelli (Bmw 2002 Tii), Massimo Guerra (Alfa Romeo Gt) e Federico Calligaris (Fulvia Zagato). A fare il debutto assoluto sono Fontanini, Minisini e Cont, quest’ultima una delle due dame schierate assieme a Francesca Basso Bondini. Tra i partecipanti, sta disputando una grande annata Ivan Di Fant, che con la sua piccola A112 è al secondo posto nel campionato Europeo di cronoscalata riservato alle auto storiche.

La Cividale-Castelmonte inizia sabato 5 con la disputa delle due manche di prove ufficiali. Domenica 6 è in calendario la cronoscalata vera e propria (6,395 km il percorso, pendenza dislivello di 408 metri e pendenza media del 6,4%). L’impegno segue quello della scuderia avuto al Rally del Friuli Venezia Giulia, a cui hanno preso parte Michele Ianesi e Andrea Pontoni (Renault Clio Willimas), Giuseppe e Maya Sedola (Alfa Romeo 147) e Andrea Chiuch e Deana Cont (Peugeot 106).