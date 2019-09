Fvg in corsa per la Uefa Region’s Cup

E’ partita questa mattina da Palmanova la Rappresentativa Juniores Fvg che, prima in pullman e poi in treno, raggiungerà Roma dove domani, alle 14.30, sarà impegnata nella gara di andata dello spareggio per la qualificazione alla Uefa Region’s Cup contro i pari età del Lazio.

Nell’ultimo allenamento, a Villa Vicentina, il tecnico Roberto Bortolussi ha diramato la lista ufficiale dei 20 ragazzi (divisi in maniera equa tra i nati nel 1999 e nel 2000) che prenderanno parte alla doppia sfida.

“Ringrazio innanzitutto – le parole del tecnico - tutti i ragazzi che fino a oggi mi hanno dato la loro disponibilità, alla pari di tutte le società che non hanno mai ostacolato il nostro lavoro. Le sensazioni sono di un gruppo concentrato, in cui tutti i ragazzi ci tenevano a essere convocati. Sono fiducioso perché ho visto la mentalità e lo spirito giuso. Andiamo a Roma con l’intento di capire bene l’avversario che non conosciamo, pregi e difetti, per poi giocarci tutto in casa sperando di ottenere il massimo. L’unico rammarico sta nel fatto di aver lasciato a casa, chi per problemi fisici chi per scelta tecnica, Tommaso Del Fabbro, Maicol Caldarelli, Gabriele Brandmayr, Davide Del Piero e Stefano Crevatin. Purtroppo le regole della sfida impongono un equa divisione di fascia di età, quelle tecniche un determinato numero di calciatori per ruolo, ma sono certo avranno altre occasioni per mettersi in mostra”.

Gara di andata che, alla pari di quella di ritorno, sarà visibile in streaming gratuito: basterà collegarsi alla piattaforma www.mycujoo.tv oppure alla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

I convocati:

BRIAN LIGNANO: Bordignon Alberto

CODROIPO: Nadalini Federico

FIUME VENETO BANNIA: Battiston Luca

FLAIBANO: Di Lazzaro Davide, Alessio Mattia

GEMONESE: Venturini Lorenzo

LUMIGNACCO: Fiorenzo Davide, Cossovel Davide, Colesso Enrico

MANZANESE: Cestari Samuele

PRO CERVIGNANO MUSCOLI: Serra Andrea

PRO FAGAGNA: Domini Tommaso, Del Piccolo Davide, Clarini Thomas

PRO GORIZIA: Cantarutti Luca, Samotti Mattia

RONCHI CALCIO: Autiero Ciro

TORRE Martin Lorenzo

TORVISCOSA: Zannier Nicola, Facca Michael.