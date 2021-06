Fvg protagonista ai Giochi del Mare di Vasto

Si sono appena conclusi i Giochi del Mare di Vasto, manifestazione definita anche come piccola olimpiade del Mare che ha accolto oltre duecento atleti in questa 18esima edizione. Cinque giorni dedicati allo sport tra beach soccer, beach volley, beach rugby, bocce beach, tennistavolo, pesca sportiva e nuoto pinnato. I Giochi organizzati dalla Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, hanno visto una nutrita partecipazione dal Friuli Venezia Giulia.

Made in Fvg l'organizzazione, con il coordinamento affidato a Massimiliano Popaiz, attuale presidente della Fipsas Fvg, nonché membro di giunta regionale del Coni e del Cip, che si è detto molto soddisfatto dei risultati, ma è stata particolarmente nutrita anche la pattuglia di atleti in acqua.

Le regine del nuoto pinnato e dell’apnea? Sono Mara Zaghet, Ilenia Colanero, Livia Bregonzio e la triestina Rosanna Brunetti, atleta paralimpica e portabandiera dell’Asd Pinna Sub San Vito, che ha realizzato nel tempo di 16’ 26” l’attraversata della Baia di Punta Penna (1.700 metri) distaccando Fabrizio Pagani, attuale detentore del record del mondo di apnea dinamica indoor. Resta per lei il sogno della partecipazione a una competizione mondiale, magari con qualche record da registrare, giusta ricompensa per la sua testimonianza tenace che lo sport vince anche “sulle disabilità silenziose”.

Importante la presenza degli atleti friulani tesserati con il club di San Vito nelle gare di nuoto pinnato, saliti più volte sul podio. In particolare per gli agonisti oltre a Brunetti, si segnalano:

cl. 1 Furlanis Daniele categoria Difir M 400 Pinne 10.01,30

cl. 1 Popaiz Franco categoria M75 M 1500 Pinne 42.59,30

cl. 2 Benvenuto Maria categoria 3 F 1500 Pinne 26.57,40

cl. 2 Bombardella Davide categoria 3 M 1500 pinne 28.17,80

cl. 2 Venaruzzo Giulia categoria M30 F 1500 Pinne 30.00,10

cl. 3 Zaninotto Noemi categoria 3 F 1500 Pinne 31.10,70

cl. 3 Vaccher Damiano categoria 3 M 1500 Pinne 29.51,30

cl. 4 Galasso Stefania categoria Difir F 400 Pinne 14.53,10

cl. 4 Sist Stefano categoria M45 M 1500 Pinne 29.41,20

cl. 6 Pantarotto Marta categoria 1 F 1500 Pinne 38.05,30

cl. 7 Popaiz Sara categoria 1 F 1500 Monopinna 38.11,50

“I Giochi del Mare sono una sfida vinta, la ripartenza dello sport è dal mare e dalla sabbia di Vasto dove si sono dati appuntamento oltre 400 atleti di 15 discipline sportive. Quello che ci voleva”, commenta il sindaco Francesco Menna.