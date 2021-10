Gaia Mari protagonista sul tatami di Ostia Lido

Sabato 23 e domenica 24 ottobre al Palapellicone di Ostia Lido (Roma) si sono tenuti i Campionati Italiani Cadetti. Per il Judo Club Tolmezzo era presente Gaia Mari, qualificatasi in occasione della fase regionale del 2 ottobre.

Un'esperienza importantissima per Gaia, perchè la vede tornare in gara dopo oltre un anno e mezzo senza incontri. Nella categoria -63 chili ha affrontato subito l'atleta che poi ha conquistato la medaglia d'argento; a seguire Gaia si è imposta con due waza-ari su un'altra atleta friulana, per poi fermarsi al 17° posto su 43 atlete.

Una buona prestazione per l'atleta del Judo Club Tolmezzo, che ha affrontato molto bene l'impegno più importante del suo anno agonistico. Brava Gaia!