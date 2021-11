Ginnastica Gemonese agli Italiani Individuali Gold

Questo weekend al Palamassucchi di Mortara si sono svolti i Campionati Italiani Individuali Gold. I ragazzi della Società Ginnastica Gemonese hanno partecipato per la prima volta a questo prestigioso evento e già arrivare alla fase nazionale è stato un ottimo traguardo.

I partecipanti erano circa 36 per ogni categoria e per attrezzo e il livello era molto alto. Cristian Ippoliti si è classificato 24° con buon esercizio agli Anelli nella categoria J2. Nicholas Goi, Junior 1 e Christian Stefanutti, Junior 2, sono riusciti addirittura a entrare nella finalissima di domenica, riservata ai primi otto classificati della gara di qualificazione che comprendeva anche gli atleti che gareggiavano nel concorso generale, gli atleti più forti d’Italia. Rispettivamente si sono piazzati al sesto e all’ottavo posto alle Parallele.

Davvero un ottimo traguardo per una piccola realtà come la nostra. Avere due atleti a una finale Nazionale Gold non è da tutti. L'allenatore David Placereani e la società presidiata da Andrea Marzona, sono molto soddisfatti e augurano buon lavoro e in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.