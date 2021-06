Ginnastica Gemonese sugli scudi ai Nazionali Silver

Domenica 28 giugno si sono concluse le gare Nazionali Silver che, come di consueto, si svolgono al quartiere fieristico di Rimini. Dopo un anno di stop della versione estiva dell’evento gli atleti della Ginnastica Gemonese sono riusciti a distinguersi, conquistando numerose medaglie.

In Eccellenza nella categoria Junior 1, Christian Stefanutti è campione Nazionale alle Parallele e Bronzo al volteggio, Cristian Ippoliti è oro agli Anelli e Nicolas Goi argento alle parallele. Nella categoria Junior 2 si è distinto Enrico Gortan con un ottimo quinto posto.

Questi atleti, insieme ad Alan Guzzo, hanno anche partecipato al Campionato di squadra di Serie D Eccellenza, e con una gara senza errori sono riusciti ad aggiudicarsi una buonissima medaglia di bronzo.

Tra gli allievi, nella gara individuale LC ( 8/13 anni) nella categoria A2 Luca Giusto ha ottenuto un buon quinto posto su 40 partecipanti e Riccardo Stefanutti ottavo nella categoria A1.

Anche il settore femminile ha portato delle grandi soddisfazioni, Katia Scruzzi, nel livello Silver più alto per le allieve, si è classificata nona su 115 partecipanti, aggiudicandosi le finali alla trave, al volteggio e alle parallele dove per ogni specialità ha ottenuto la decima posizione.

Nelle gare di squadra le Junior/Senior Gaia Mengato, Monica Londero, Anna Gaia Ellero, Martina Fazio ed Elisa Belafatti, dopo due gare di qualifica di sì sono piazzate al 21esimo posto su 72 squadre provenienti da tutta Italia nel Campionato di Serie D LD.

Gli allenatori David Placereani e Sara Giordano sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti, erano numerosissimi i partecipanti alle competizioni, e riuscire a distinguersi in una piccola realtà come la nostra non è stato facile, ma con ben 30 atleti che hanno vestito i colori della Ginnastica Gemonese qualcuno c’è l’ha fatta. Ora gli allenamenti continuano per tutta l’estate alla società pedemontana, per nuovi e vecchi iscritti.