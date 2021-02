Giro d'Italia in Apnea, trionfa la Friulana Subacquei

Si è conclusa quest'oggi a Lignano la tappa del Giro d'Italia in apnea, ospitata all'interno della manifestazione Europe Evolution Cup.

Gli agonisti apneisti dell'Asd Friulana Subacquei hanno conquistato il primo premio come squadra, trascinati dalle sensazionali performance di Jacopo Di Gaspero (oro in apnea statica con un tempo di 5'53”) e Alessandro Zuccato (bronzo in apnea dinamica a rana con una distanza di 75m percorsi).

Il risultato ottenuto è il frutto di un costante allenamento proseguito in questi mesi difficili nel rispetto dei Dpcm in vigore: gli atleti si sono allenati sotto la supervisione del responsabile della squadra Roberto Reggi nell'impianto natatorio Tomadini, a Udine.

Congratulazioni a tutti i componenti della squadra (Roberto Reggi, Alessandro Zuccato, Jacopo Di Gaspero, Raffaella Saccardo, Giorgia Cigui, Arianna Marino Cerrato, Dolores Acciarino, Elisabetta Burello, Edoardo Hrovatin, Mario Di Giulio, Simone Merlino, Giorgio Zavaresco, Damiano Bordignon, Carlo Mei) e un in bocca al lupo per le prossime competizioni del campionato nazionale di apnea Fipsas a partire dal mese di marzo.