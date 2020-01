Gtn a caccia di punti nel derby friulano

E’ partito il conto alla rovescia per il big derby, la partita di cartello della penultima giornata di andata del campionato di B1 femminile che metterà di fronte, domenica 19 gennaio alle 18, nel palazzetto dello sport di Maniago, le due squadre made in Fvg della categoria: Gtn Volleybas e Volley Maniago Pordenone.

A rendere ancora più interessante l’incontro è la classifica che vede le udinesi al primo posto in coabitazione con il Volano Trento, e le pordenonesi quarte a meno tre. I punti in palio sono di quelli che scottano anche in previsione della vittoria del titolo d’inverno che mette in palio la partecipazione alla final four della Coppa Italia di B1.

A presentare il derby è l’attaccante udinese Stefania Nardone, che di gare come questa ne ha viste tante. “Domenica – dice - ci troveremo di fronte a una squadra ostica. Siamo consapevoli di occupare la zona alta della classifica e di giocarci molto a ogni partita e in palestra c’è sempre un mix di emozione e tensione. Durante gli allenamenti cerchiamo di tenere alta la concentrazione perchè ogni piccola sfumatura potrebbe essere decisiva in termini positivi o negativi”.

La GTN di Fumagalli e Savonitto è una formazione nuova della categoria e si tratta dunque del primo derby a questi livelli; non per Stefania, che da ex Pav Udine (società con il cui nome il Volley Maniago Pordenone si è iscritto al campionato) ne ha giocato più di uno: “Non nascondo che questa partita la sentirò molto. Questa prima fase della stagione non è stata facile per me a causa di alcuni problemi fisici cui ho dovuto far fronte ma se verrò chiamata in causa cercherò di dare il massimo per continuare ad assaporare il primo posto in classifica”.

Da Udine intanto è partito il tam tam per chiamare a raccolta tifosi e simpatizzanti affinchè facciano sentire il proprio sostegno alle ragazze nel corso del match. Per chi invece non potrà esserci, la partita verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook del Volley Maniago Pordenone.