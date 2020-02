Gtn a Trento per difendere il secondo posto

Espugnare il campo dell’Ata Walliance Trento e mantenere la seconda posizione in classifica. Questo l’obiettivo della Gtn Volleybas Udine che sabato 15 febbraio, alle 18, nella seconda giornata di ritorno del campionato di B1 femminile di volley, scenderà in campo contro la giovanissima formazione trentina, team in crescita che darà il 100% contro una delle big del campionato.

La settimana in casa Gtn, dopo il successo tutto cuore ottenuto al tie-break sul Volano Trento, è trascorsa tranquillamente e, fatta eccezione per la capitana Lombardo reduce dall’intervento al menisco, tutte le atlete saranno a disposizione degli allenatori Alessandro Fumagalli e Maria Savonitto.

“Ci siamo allenate particolarmente nei fondamentali di seconda linea – spiega la giovane alzatrice Federica Braida, classe 2000 – e ci sentiamo pronte per affrontare l’Ata. Si tratta di una partita da non sottovalutare e da giocare con grande determinazione. La mia prima esperienza da titolare in B1 sta procedendo bene, mi sento migliorata sia sotto il profilo tecnico sia del gioco perché ho l’opportunità di stare in campo con atlete di esperienza accanto alle quali si cresce più rapidamente. Non vedo l’ora di proseguire in questo cammino e di giocare al massimo questa seconda parte del campionato, che sarà certamente ancora più intensa ed emozionante”.

La Gtn arriverà carica dopo la bella vittoria di sabato scorso nella quale Pozzoni e compagne sono state capaci di recuperare lo svantaggio di due set a uno e chiudere in bellezza. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook nella pagina Gtn Volleybas.