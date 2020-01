Gtn, a Udine arriva l’Argentario

Riparte contro l’Argentario Trento il cammino della matricola Gtn Volleybas nel campionato di B1 femminile. Dopo aver chiuso il 2019 con il rotondo successo sull’Ezzelina confermando un ottimo secondo posto a meno tre dalla capolista Volano, le udinesi affronteranno sabato 11 gennaio, in casa, alle 18.30, l’Argentario Trento che occupa il quartultimo posto in classifica e sta lottando per uscire dalla zona rossa. Sarà una gara da ex per la palleggiatrice della Gtn Federica Braida che ha indossato la casacca trentina disputando, nel 2018, le finali nazionali Under 18.

La formazione di Alessandro Fumagalli e Maria Savonitto ha approfittato della pausa natalizia per ricaricare le pile e recuperare da qualche acciacco fisico ma, anche, per provare nuove soluzioni di gioco che potrebbero tornare utili nella seconda fase della stagione. Alcune novità si sono viste anche in occasione del torneo internazionale che ha aperto la manifestazione “Join In” della Volleybas, tenutosi a Pradamano il 5 gennaio.

A imporsi, in finale, è stata proprio la Gtn che ha sconfitto per 3-1 il Nova Gorica, che milita nella serie A slovena. Terzo posto per la Virtus Trieste che ha sconfitto in tre set il Volley Club in un derby tutto giuliano. Beatrice Pozzoni è stata premiata come miglior giocatrice del torneo mentre il premio per la miglior “promessa” è andato a Neneh Sillah, schiacciatrice classe 2002 del Nova Gorica. Fra le centrali è stata premiata Giulia Gogna mentre a Lucia Morra è andato il riconoscimento per la miglior libera.

“E’ stata un’ottima occasione di confronto e sperimentazione – ha detto la presidente Donatella Savonitto – in linea con quello che “Join In” vuole essere da qui alla conclusione, che avverrà in primavera. Un grazie particolare alla società “Il Pozzo Pradamano” che ha dato un importante contributo dal punto di vista organizzativo. Speriamo di poter ripetere presto questa esperienza”.

La partita, che si disputerà a Udine nell’impianto “Bellavitis” di Viale XXV aprile, verrà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina Gtn Volleybas.