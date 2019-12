Gtn in casa delle padovane dell’Eurogroup

Espugnare anche il campo di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, e mantenere il primo posto nel girone B del campionato di B1. Questo l’obiettivo della Gtn Volleybas Udine impegnata, sabato 7 dicembre, alle 20.30, in casa della neopromossa Eurogroup Altafratte che, con otto punti, dieci in meno delle udinesi, è quartultima e cercherà di andare a punti per uscire dalla zona rossa della classifica.

Le due formazioni si sono già incontrate l’anno scorso ma in B2: l’Altafratte ha poi conquistato la promozione classificandosi al primo posto mentre per la Gtn la B1 è arrivata nel corso dell’estate con l’acquisizione dei diritti dal Pisogne. A Veronica Floreani, la giocatrice universale della Gtn, schierata in questo momento nel ruolo di opposta ma utilizzabile anche come palleggiatrice o banda, il compito di presentare il match: “L’anno scorso il Fratte era la squadra da battere – racconta – forte di giocatrici di buon livello in tutti e ruoli e, fattore da non sottovalutare, di una palestra ostica, con una pavimentazione “dura” e scarsamente illuminata. Dovremo quindi prendere le misure il prima possibile e mantenere alta la guardia ricordandoci che le nostre avversarie, di fronte al proprio pubblico, sono sempre andate a punti”.

La settimana in casa Gtn non è stata delle più facili: Nardone e Cerebuch sono state vittime dell’influenza e coach Fumagalli ha dovuto fare i conti con più di qualche acciacco fisico da gestire. “Abbiamo cercato di far fronte alle assenze – prosegue Floreani – concentrandoci molto sul lavoro tecnico per migliorare i fondamentali che ancora ci creano problemi, come ad esempio la difesa. È vero che il primo posto in classifica è arrivato in maniera inattesa ma vorremmo godercelo il più possibile e per farlo dobbiamo lavorare sodo tenendo i piedi ben saldi a terra”.

Il match sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Gtn Volleybas. Tutte le news della squadra si trovano anche alla pagina Instagram gtn_volleybas.