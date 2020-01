Gtn, intervento per Gilda Lombardo

Si conoscerà solo lunedì 3 febbraio la reale entità dell’infortunio subito sabato scorso al ginocchio sinistro dalla capitana della Gtn Volleybas Udine Gilda Lombardo. L’atleta sarà infatti sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione del menisco dal professor Araldo Causero, direttore della clinica ortopedica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine che, nel corso dell’intervento, stabilirà anche le condizioni del legamento crociato, che al momento non sono completamente valutabili.

Successivamente sarà possibile definire, con esattezza, anche i tempi di recupero della schiacciatrice che il club udinese spera siano i più brevi possibili.

La Gtn nei giorni scorsi ha anche dovuto rinunciare a un’altra banda, Stefania Nardone, che ha vissuto una prima parte di stagione difficile a causa di un problema all’anca che ne ha condizionato le prestazioni. Anche per lei è previsto, nelle prossime settimane, un intervento chirurgico e non sarà recuperabile per la stagione in corso. La Gtn Volleybas ringrazia Stefania per quanto fatto finora e spera di rivederla presto in palestra.