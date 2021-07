I Leoni di Basiliano conquistano il Tricolore!

Grande festa a Basiliano per la vittoria dei suoi Leoni nel Campionato Italiano di Football Americano a nove, organizzato dalla Fidaf. I Leoni sono riusciti a portarsi a casa il titolo dopo una stagione esaltante, conclusa da imbattuti e suggellata da una splendida vittoria nella finale, disputata sabato 24 luglio a Cecina, contro i favoritissimi Elephants Catania per 28-17.

Entusiasta il Presidente Giampiero Meozzi: “E’ un successo arrivato grazie a tutti i componenti della squadra e ce lo siamo costruito durante i nostri allenamenti. La nostra è una porta aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Intendiamo, infatti, valorizzare per il futuro le strutture a nostra disposizione con la formazione di nuove squadre giovanili maschili e femminili”. Felice anche l’assessore allo sport Roberto Copetti che li ha accolti al loro arrivo nella mattinata di domenica: “E’ una coppa bellissima e che pesa tanto quanto i sacrifici di questi ragazzi. E’ sempre emozionante vedere il senso di appartenenza che dimostrano in campo, ma vederli anche diventare Campioni d’Italia credo sia entusiasmante e gratificante per tutta la comunità di Basiliano e del Friuli. Siamo orgogliosi di questi ragazzi che, con umiltà, impegno e senza clamori, si sono fatti sentire forte”.

Nelle giornata di giovedì 29 luglio il Sindaco Marco Del Negro, assieme a diversi amministratori comunali, ha accolto i Leoni in Municipio per trasmettere loro la gratitudine e la soddisfazione di tutta la comunità. Durante la serata è stato consegnato il premio quale miglior giocatore della finale a Giovanni La Rocca. Riconoscimento che il ragazzo non ha potuto ricevere sul campo di Cecina.

“I Leoni sono un grande gruppo, amici prima che compagni di squadra”, ha detto il sindaco. “Hanno portato alto il nome di Basiliano e del Friuli e hanno dimostrato che non ci sono traguardi irraggiungibili se si lavora con passione e impegno”.

“La nostra ammirazione – ha aggiunto l’assessore Copetti – è andata a questi atleti e ai loro dirigenti e allenatori. Desideriamo continuare a dare un significato ai loro sacrifici per incoraggiarli a continuare e invitiamo tutta la comunità a seguirli nel Campionato italiano di Flag Football, la versione senza contatto, che li vede attualmente ancora protagonisti”.