Il Cus Udine trova la prima vittoria

La Jolly Handball compie il suo dovere vincendo la prima gara di ritorno del torneo di serie B maschile contro il San Fior, senza però convincere.

"D'ora in poi per noi devono essere tutte finali" precisa il tecnico Roberto Bortuzzo, per nulla soddisfatto del 33 a 27 rifilato a una squadra che all'andata non aveva nemmeno impensierito i friulani.

Tante le assenze (Del Moro, Mariotto, Lojk, Tudini, Moscattini) ma Bortuzzo non trova alibi: "Ci siamo allenati con scarsa intensità durante la settimana e in gara i risultati si sono visti. Non possiamo permetterci di giocare a questo livello. E' una questione di mentalità: non si può giocare per giocare. Se vogliamo arrivare alla gara decisiva col Torri (ultima di campionato) a punteggio pieno dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali".

Il referto di gara racconta, infatti, di una partita disputata sostanzialmente in parità fino all'allungo finale e decisivo della Jolly che torna sè stessa solo nel momento decisivo. 17 a 19 il parziale all'intervallo, 27 a 33 il finale con il solito capitan Copetti a tenere alta la bandiera con ben 15 gol. Sarà difficile però evitare cali di tensione anche contro il prossimo modesto avversario, il Vicenza, 4 punti in classifica e in arrivo a Campoformido sabato sera alle 18.30. La squadra però proverà a fare bella figura di fronte al presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ospite della società.

Nel frattempo ecco la prima vittoria (37-24) in serie A2 femminile per il Cus Udine, che contro il Tushe Prato, quarta in classifica nel girone C, riesce a tenere i primi fondamentali tre punti in Friuli. Senza discussioni il risultato, maturato già nella prima frazione con un parziale di 18 a 12. Ben 37 i gol siglati dalle udinesi, arrivati con coralità da ben sette giocatrici a referto. La speranza che sia la prima gara del riscatto per la squadra udinese.

LA CONVOCAZIONE. Quattro le reti realizzate domenica al PalaCus da Adele Plazzotta (nella foto in azione), fresca di convocazione per la 16esima edizione dei Campionati Mediterranei con l'Italia Under 17. Dal 27 febbraio al 4 marzo prossimi la friulana prenderà parte al torneo insieme alle altre azzurrine a Nauplia, in Grecia, per la sua prima competizione oltreconfine. L'obiettivo è raggiungere una buona preparazione per gli Europei Under 17 EHF in programma ad agosto in Turchia. Plazzotta in Grecia se la vedrà con le padrone di casa oltre che con Algeria, Croazia, Kosovo, Montenegro, Romania, Spagna, Tunisia e Turchia. 18 in tutto le atlete a disposizione dell'allenatrice Ljiljana Ivaci.