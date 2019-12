Il derby? Premia ancora la Virtus

Nonostante l’ottimo inizio, la Iopgroup Rizzi Volley Udine non riesce a portarsi a casa il bottino pieno e deve capitolare davanti all’eterna rivale, la Virtus Trieste, che la sopravanza in classifica.

Per affrontare l’ennesimo derby stagionale Pignattone schiera Franzolini in regia, De Kunovich opposta, la rientrante Fabris in banda assieme a Snidero, Degano e capitan Tonizzo al centro con Tamborrino libero.

Partenza a razzo della Iopgroup che sul 9-2 costringono al time out Kalc. Le rizzine mantengono al concentrazione e si portano 13-6, costringendo la panchina triestina ad intervenire con dei cambi. Cambi che sortiscono effetto visto che le “mule” si rifanno sotto 15-13. Lo staff udinese propone il consueto doppio cambio inserendo Moretti e Manias. Aumenta l’intensità difensiva e le bianconere timbrano il 20-17. Veleggia alla grande la Iopgroup che chiude il parziale 25-19.

L’equilibrio regna sovrano nel secondo fino all’ 8-8. Poi si abbatte sui Rizzi il cataclisma Martina. La centrale udinese va in battuta sull’ 8-8 e le bianconere riescono a cambiare palla solo sul 21-8. Il set è compromesso e Pignattone le prova tutte inserendo Moretti, Manias e la giovane Grego, U18 all’esordio in B2. Minuti di riposo anche per il libero Tamborrino, sostituita da Borsi. Il film dell’orrore finisce con un punto in bagher della Virtus che sfrutta un’indecisione difensiva dei Rizzi tra posto 1 e posto 6: 14-25.

Nel terzo parziale prosegue il buon momento Virtussino: 3-8. Eccellente reazone udinese e minimo svantaggio: 9-10. Degano si piazza ai 9 metri e propizia la svolta: 14-10. Nuova reazione triestina: 16-14. Il set è spettacolare e si gioca punto a punto. Possibilità di chiudere per la IopGroup: 24-23. Virtus mantiene i nervi saldi e mette la freccia chiudendo con un beffardo pallonetto di Elisabetta Riccio per 26-28.

Quarto set all’insegna dell’equilibrio: 11-11. Il mini allungo virtussino sul 13-11 convince Pignattone a far rifiatare De Kunovich con Manias. Ma le ragazze di Kalc paiono avere il vento in poppa e si portano sul 16-13. Vantaggio che viene mantenuto fino alla fine. Match chiuso con una fast di Alessandra Martina che firma il 25-21.