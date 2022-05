Il Gp Granzotto va a Matteo De Monte

Matteo De Monte della Rinascita Ormelle - Borgo Molino si è aggiudicato, a Corno di Rosazzo, la 50esima edizione del Gp Granzotto riservato alla categoria Juniores. Una grande festa del ciclismo, sempre dedicata ai giovani atleti delle due ruote. Ora la manifestazione è intitolata 'coppa fratelli Granzotto' in onore dei quattro fratelli fondatori dell'omonima azienda Arbor, sempre prodiga e attenta al territorio con un'innata passione per il ciclismo.

Una settantina i partenti che, da piazza Municipio, hanno percorso 106 chilometri prima dell'arrivo. Massiccia la presenza di atleti sloveni e croati di varie formazioni oltre a diverse squadre del Nordest. Il percorso si è sviluppato su un circuito da ripetere quattro volte con epicentro la suggestiva località di Rosazzo. La salita di Ruttars, in comune di Dolegna del Collio, come previsto, è stata decisiva per selezionare il gruppo favorendo la fuga di un manipolo ristretetto di ciclisti per il traguardo finale come nelle ultime edizioni.

Dopo il vincitore, il sandanielese figlio d'arte De Monte, si sono piazzati al secondo posto Lorenzo Unfer del team Tiepolo Udine e al terzo Nicola Vettorata del Grbike. La Borgo Molino ha ottenuto anche il quarto e quinto posto, mentre il resto della top ten è stata appannaggio di atleti sloveni.

Nell'albo d'oro della manifestazione figura, tra gli altri, Jonathan Milan, campione olimpico 2021 e professionista con la Bahrein Merida, vincitore a Corno nel 2018. Il vincitore dell'edizione 2021 era stato il veneto Giovanni Longato della Libertas Scorzè, che oggi militata con la Cycling team Friuli.