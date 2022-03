Il quindici rosa Fvg sfida Montebelluna

Un'importante novità caratterizza il rugby regionale: il XV Femminile, infatti, scenderà in campo domenica 3 alle 13, sul campo del Venjulia Trieste, per sfidare il Rugby Montebelluna per una gara valida per la Conference Cup.

Il rugby femminile in regione e in Italia è da sempre un punto fermo del movimento, così la Federazione Italiana Rugby con il supporto dei Comitati Regionali, ha ideato questo torneo per incentivare il passaggio delle atlete dalla Coppa Italia, che si gioca in sette, al vero e proprio rugby a XV. Il Friuli Venezia Giulia del Rugby, quindi, si è adoperato per coinvolgere le squadre sul territorio, farle allenare con costanza, supportate dal tecnico federale Luca Nunziata coadiuvato dagli allenatori delle squadre partecipanti al progetto, così da riuscire a creare una vera e propria formazione e partecipare a questa Conference Cup. La giornata di domenica, quindi, oltre alla partita a XV vedrà tutta una serie die venti promozionali rivolti al rugby femminile.

Ci sarà una gara rappresentativa delle "vecchie glorie" del rugby femminile triestino e poi sarà premiato Roberto Metz, storico allenatore della prima Italia Femminile.

"Il rugby femminile è un valore aggiunto alla nostra attività - commenta Emanuele Stefanelli, presidente del Comitato Fir Fvg - appena la Federazione ha messo sul piatto questa possibilità siamo subito stati entusiasti di organizzarci e strutturare il progetto sportivo. In regione abbiamo sempre avuto un buon seguito, al momento ci sono le realtà di Gorizia, Trieste, Gemona e Pordenone, che partecipano alla Coppa Italia e da queste squadre abbiamo cercato di creare una squadra a XV, coinvolgendo tutte le giocatrici disponibili. Vogliamo che il rugby femminile sia un punto fermo del nostro movimento. Ricordiamo, poi, che dal Friuli Venezia Giulia, negli ultimi anni, sono uscite l'attuale trequarti ala della nazionale Aura Muzzo, pordenonese doc e Erika Skofca, pilone azzurro con varie presenze al Sei Nazioni, senza dimenticare Alice Trevisan talentuosa atleta con al suo attivo ben 43 presenze con l'Italdonne".