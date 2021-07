Il rugby a Pasian di Prato non conosce pause

A Pasian di Prato si continua a giocare a rugby! Dopo aver superato in maniera molto positiva per prima cosa la stagione ricca di stop, poi la ripartenza, partecipando all'attività facoltativa proposta dalla Federazione Italiana Rugby, ora la realtà ovale garantisce ai propri iscritti un'estate di allenamenti.

Il mese di luglio, infatti, vedrà ben due sessioni settimanali, per poi passare ad uno, così da garantire sempre quello spirito di appartenenza ad una società che punta tanto sulla costruzione di una vera e propria "famiglia sportiva".

Ma quali saranno le categorie interessate? Tutte: dal minirugby, alla juniores, passando per old e compagine seniores. "E' stata una decisione condivisa da tutta la società - commenta Julian Pinosa, l'attuale responsabile minirugby del Rugby Club Pasian di Prato - dopo una stagione difficile, ci pareva quasi inevitabile garantire ai nostri iscritti l'attività. La proposta sportiva sarà strutturata categoria, per categoria. Tuttavia la cosa fondamentale sarà il divertimento! Partendo da questo costruiremo un percorso che permetterà ai nostri atleti di continuare nella crescita sportiva. Da fine agosto, poi, riprenderemo a correre, con l'intento di preparare al meglio e con entusiasmo la prossima stagione ovale".