Il Rugby Club Pasian di Prato presenta lo staff tecnico

L'attività sportiva sul campo, per il Rugby Club Pasian di Prato, si è fermata per la pausa estiva, ma la società continua a lavorare per preparare al meglio la prossima stagione. Il primo step per la macchina organizzativa delle Linci è le definizione del settore tecnico, così da garantire il meglio possibile ai propri tesserati.

"Abbiamo lavorato sodo per garantire un quadro tecnico professionale e d'esperienza per tutte le nostre categorie - commenta Leonardo Ticconi, presidente del Rugby Club Pasian di Prato - non è stato necessario stravolgere il quadro tecnico in quanto eravamo già soddisfatti del lavoro fatto nella stagione appena conclusa. La novità principale è l'incarico di Director of Rugby a Julian Anibal Pinosa; è un profondo conoscitore del Club l'incarico un riconoscimento dovuto per il lavoro e l'impegno che da sempre ha profuso. Ci aspetta una stagione importante, che vogliamo affrontare al meglio delle nostre possibilità".

La seconda novità di rilievo è l'avvicendamento alla guida della prima squadra con Davide Macor che ha preso le redini della formazione Seniores. "Il progetto del Pasian di Prato mi è piaciuto e l'ho trovato coinvolgente, ambizioso - commenta coach Davide Macor - la presenza di tanti giovani, poi, mi ha convinto a mettermi ulteriormente alla prova. Un passo alla volta penso che potremmo toglierci non poche soddisfazioni. Lavoreremo tanto sulla creazione di un gruppo dentro e fuori dal campo. Se saremo bravi i risultati arriveranno sicuramente".

Nel Progetto Tecnico del Rugby Club Pasian di Prato è stata poi inserita una personalità rugbistica di tutto rispetto, che aiuterà a crescere i tecnici delle giovanili e anche della formazione seniores: Ciro Sgorlon; si tratta di un ex giocatore internazionale e di uno dei tecnici più formati d'Italia, con esperienze in ogni campionato dal Top 10, alla serie A, passando per giovanili e serie minori.

"Ciro è una risorsa importante per il lavoro di formazione dell’allenatore e del giocatore che vogliamo fare sulla mischia - commenta Andrea Costabile, allenatore e responsabile del progetto di sviluppo del settore juniores - insegnare ai nostri ragazzi e agli allenatori i tanti aspetti del lavoro degli avanti è un aspetto fondamentale per la loro formazione. Ciro, da ex terza linea e da formatore di primo livello, può assicurare un apporto importante nell'apprendimento degli allenatori che avranno così l'opportunità di apprendere nozioni e metodologie da riportare, poi, sul campo con i propri ragazzi".

UNDER 5/UNDER 7: Roberta Bacchetti, Massimo Pontoni, Alessandro Ticconi Alessandro, Marco Di Filippo

UNDER 9: Pinosa Julian Anibal, Nicolò Springolo, Gianluca Morassutto

UNDER 11: Claudio Mariuzza, Andrea Tosolini, Jacopo Munaro

UNDER 13: Enrico Navarra, Andrea Costabile, Stefano Amura

UNDER 15: Nicola Toffolo Nicola, Sandro Fortunato

UNDER 17: Simone Lentini, Mattia Barella, Andrea Costabile

UNDER 19: Paolo Pellarini, Enrico Navarra, Giovanni Pignataro

Seniores: Davide Macor, Flavio Peresano, Massimiliano Mion

Preparatore atletico: Giuseppe Currò

Direttore Tecnico: Pinosa Julian Anibal