Il Rugby Club Pasian di Prato torna in campo

Dopo la pausa estiva, per il Rugby Club Pasian di Prato è ora di tornare in campo! La ‘campanella’ suonerà lunedì 24 agosto per la prima squadra e le formazioni giovanili, che inizieranno la preparazione fisica in vista della nuova stagione sportiva, mentre il minirugby riprenderà mercoledì 26 agosto. Tutte le attività delle Linci saranno svolte nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Il First XV sarà guidato da Francesco Cittaro, Massimiliano Mion e Flavio Peresano. L’Under 18 sarà affidata a Paolo Pellarini, coadiuvato da Alessandro Colautti e Giovanni Pignataro, mentre l’U16 a Simone Lentini, con Mattia Barella e Andrea Costabile; per finire, lo staff dell’U14 sarà composto da Nicola Toffolo, Sandro Fortunato ed Enrico Navarra. Giuseppe Currò si affiancherà ai tecnici di categoria nel lavoro atletico e in palestra.

Per quanto riguarda le piccole Linci, invece, si segnalano diverse novità. L’Under 6 sarà guidata da Roberta Bacchetti, in attesa del rientro della neomamma Giorgia Conti, e da Gabriella Crosilla e Maximo Pontoni. L’Under 8 sarà affidata al responsabile del settore minirugby Julian Pinosa, affiancato da Enrico Navarra e Lorenzo Sosta. L’U10 sarà guidata da Jacopo Munaro con Claudio Mariuzza. Infine, l’Under 12 sarà condotta da Andrea Tosolini, Andrea Costabile ed Ennio Furlanich.

Il Rugby Club Pasian di Prato dà il benvenuto ai nuovi tecnici e augura a tutti una buona stagione sportiva!