Il volo dell’Aquila premia Theocaris e Moia

Domenica 6 settembre è andata in scena, nello splendido alpeggio di Malga Pramosio di proprietà della Regione, la 20esima edizione de il Volo dell’Aquila - Memorial Erwin Maier, dedicato alla memoria di un grande uomo, carabiniere, scomparso giovanissimo durante una scalata nell'anno 2000.

La comunità di Paluzza si è proposta di accogliere sportivi e appassionati di montagna per trascorrere una giornata di relax e sport per tutti pur in presenza dei vincoli legati all’Emergenza Sanitaria Covid-19. La manifestazione si è svolta sotto il segno di due fondamentali linee guida.

Memoria nel ricordo di un caro amico con la volontà di non interrompere per nessun motivo la continuità. Speranza perché alla fine di tutto ciò che ci sta accadendo, con riferimento all’emergenza sanitaria, dobbiamo guardare avanti e ripartire nello sport come in tutte le altre componenti della nostra vita, ovviamente con rispetto ed osservanza delle norme di prevenzione.

Dal punto di vista strettamente sportivo, la gara ha avuto circa 170 iscritti con 155 atleti classificati. Nel settore maschile si è imposto il portacolori della Gemonatletica, Tiziano Moia, davanti allo sloveno Luka Michalic e al portacolori del Team Aldo Moro Paluzza, Nicola D’Andrea.

Tra le donne si è imposta la favoritissima di casa dell’Aldo Moro, Maria Dimitra Theocharis recentemente sesta assoluta ai Campionati Italiani di Corsa in Montagna in salita, che ha preceduto la compagna di squadra Caterina Bellina e l’esperta Marta Santamaria dell’Atletica Brugnera.

Grande soddisfazione dello staff organizzatore guidato dagli uomini e dalle donne dell’Aldo Moro Paluzza, dell’Agriturismo di Malga Pramosio e di tantissime associazioni di volontariato del Comprensorio, per la perfetta riuscita della manifestazione nonostante le difficoltà di applicazione dei protocolli sanitari preventivi.

Un particolare grazie a Regione Fvg, Uti della Carnia e Comune di Paluzza e agli sponsor Bravi Market, Prima Cassa Fvg, Segheria f.lli De Infanti, Goccia di Carnia, Tecnical Ski, Lavorazione Legnami Spa, Secab, Kayak e Caseificio Sociale Alto But.

Info e classifiche: www.ilvolodellaquila.eu