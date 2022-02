Italiani primaverili, prova da 9 del Pinna Sub

E’ la prova del 9 … in pagella. Come i nove atleti del Pinna Sub San Vito che ai campionati italiani primaverili di categoria svoltisi lo scorso week end (11-13 febbraio), a Lignano Sabbiadoro, tra 44 società partecipanti, hanno ottenuto i tempi di qualificazione ai tricolori primaverili assoluti che si terranno dal 4 al 6 marzo, sempre a Lignano.

“Per una squadra come la nostra che non ha la possibilità di allenarsi con grande frequenza, il risultato è strepitoso - sottolinea l'allenatrice Anna Zanotel -: risultare la prima squadra del FVG in classifica generale e portare a casa anche 4 medaglie con la staffetta corona l'impegno dei nostri ragazzi”.

Soddisfatto anche Franco Popaiz, Presidente della società sportiva di San Vito al Tagliamento: “Aver investito sul nostro gruppo di istruttori con la formazione tecnica ha dato i risultati sperati. Il clima di benessere creato porta i frutti”.

Massimiliano Popaiz, direttore della scuola nuoto del Pinna Sub, vede coronare il progetto visionario ipotizzato tempo fa: "L’idea era di realizzare un circolo virtuoso in cui gli ex atleti si prendessero cura delle nuove leve per puntare alla loro crescita non solo sportiva ma anche personale, va umana. Questo grazie anche all'esperienza vissuta e interiorizzata durante gli allenamenti e nelle attività del Pinna basate sul concetto inclusivo di “nuoto per tutti”. Al sabato pomeriggio, infatti, i ragazzi con disabilità sperimentano l'acqua: l’iniziativa ha riscontrato una crescita di adesioni”.

RISULTATI - GARE DI SABATO 12. DONNE - Mt 50 mono 1^ cat (Tempo Limite (Tl) 0.28,00): Daria Caroline Dasca 9. in 0.25,10, Sara Popaiz 23. in 0.27,86, Marta Pantarotto 26. in 0.29,57. Mt 50 mono cat. jun (Tl 0.25,40): Maria Benvenuto 14. in 0.25,12. Mt 100 pinne. 1^ cat (Tl 1.03,00): Daria Caroline Dasca 13. in 1.00,92. 2^ cat (Tl 1.02,00): Giulia Santeramo 17. in 0.58,15. Cat jun (Tl 0.59,00): Maria Benvenuto 14. in 0.57,31. Staffetta 4x50 monopinna: Pinna Sub 3. con Maria Benvenuto, Giulia Santeramo, Daria Caroline Dasca, Sara Pantarotto in 1.44,03. Staffetta 4x50 pinne: Pinna Sub 8. Con Sara Pantarotto , Giulia Santeramo, Daria Caroline Dasca, Marta Pantarotto in 1.50,68. UOMINI. Mt 50 mono 2^ Cat (Tl. 0.25,70): Eros Comi 9° in 0.23,64.

GARE DI DOMENICA 13. DONNE. Mt 100 mono 1^ cat (Tl 1.03,00): Daria Caroline Dasca 12. in 0.57,68. Mt 200 pinne 2^ CAT (Tl 2.19,00): Giulia Santeramo 28. in 2.12,90. Staffetta 4x50 mista femminile: Pinna Sub 5. con Giulia Santeramo , Sara Popaiz, Marta Pantarotto, Daria Caroline Dasca in 1.47,51. Mt 50 pinne. 1^ cat (Tl 0.28,60): Daria Caroline Dasca 4. in 0.26,64. 2^ cat (Tl 0.28,00): Giulia Santeramo 22. in 0.27,04, Sara Pantarotto 49. in 0.29,31. UOMINI. Mt 50 pinne 2^ cat (Tl 0.27,00): Eros Comi 15° in 0.24,95.