Juvenilia vuol dire anche rispetto per l'ambiente

Mai come in questo momento storico bisogna seguire delle regole e avere cura delle persone e dell'ambiente che ci circonda. Bene. A fronte di questi aspetto la Polisportiva Juvenilia Bagnaria Arsa ha abbracciato in maniera importante la filosofia del rispetto dell'ambiente e, nello specifico, quella plastic free.

Juvenilia, Sostenibilitá e prevenzione. Con queste tre parole la realtà della bassa friulana vuole riassumere il proprio pensiero e la propria mission. La Juvenilia, infatti, ha fin da subito appoggiato e promosso la filosofia plastic free, ormai adottata da diverse società della regione e non solo: gli Elefantini, infatti, sono dotati di borracce, chiaramente targate Juvenilia, che possono essere utilizzate infinite volte, di fatto annullando l'uso delle bottiglie d'acqua di plastica.

Dal punto di vista della prevenzione, invece, gli atleti i simpatizzanti e lo staff possono indossare le mascherine della società della bassa Friulana. Un'idea importante, utile in questo periodo di pandemia, che insegna anche il rispetto per il singolo e, soprattutto, per il prossimo.

“Abbiamo pensato di creare una linea di gadget utili a tutti e che trovassero un impiego nel quotidiano - queste le parole del Responsabile Sviluppo Club, Francesco Cirinà - ad ogni nuovo iscritto di questa stagione, infatti, abbiamo deciso di regalare la borraccia in modo che si entri subito nella filosofia sostenibile del Club”.