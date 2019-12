Karate, a Udine premiati i campioni Csen Fvg

Sono ben 38 i campioni di karate nel 2019. Tutti sono stati premiarti dal presidente del comitato regionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Giuliano Clinori, che ha ricordato come "Csen intende così riconoscere la preparazione degli atleti del circuito regionale ma ancor di più il costante impegno che hanno dimostrato durante tutto l’anno".

Assieme a Clinori, a premiare le cinture nere e marroni del Fvg, nella serata del 13 dicembre, alla sala Exclusive del Bingo Star di via Este, a Udine, c’erano anche il consigliere comunale Lorenzo Patti, che ha portato i saluti di tutto il Consiglio comunale e in particolare dell'assessore allo Sport, Antonio Falcone; Alessandro Talotti, delegato Coni per il Fvg; e Massimiliano Pittilino, presidente del Panathlon Udine.

PREMI SPECIALI – Nell’occasione, il comitato regionale Csen ha voluto consegnare anche alcuni premi speciali. Un primo è andato allo staff dell'Acquatic Runner 2019 (Matteo Benedetti, organizzazione; Cristina Berlasso, giudice; Davide Cherubini, sicurezza e assistenza; Alessandro Tamer, dell’associazione Ta.Bu.) per essere riuscito a portare in Fvg una competizione capace di attirare atleti da tutto il mondo. Due riconoscimenti speciali sono andati anche a Davide e Marco Gallo, per il settore della Kick Boxing. I due atleti, infatti, sono in fase di preparazione per il prossimo mondiale di Touch Sparring. Un altro premio è stato consegnato ad Alessandro Nutta, presidente dell’Associazione Sportiva Udinese («per aver portato la società ai massimi vertici mondiali») e al direttore di Asu, Nicola Di Benedetto («che sostiene e coordina le attività agonistiche ma anche lo sport sociale»). Premio speciale anche a Martina Bossi (SheepDog) per gli ottimi risultati raggiunti dal settore Cinofilia del Fvg, nel corso del 2019. Infine, ma non in ultimo, un particolare riconoscimento è stato dato anche a Romeo Turra, presidente di Csen Udine, per il suo costante impegno in tutte le attività del Centro.