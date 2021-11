L'Aldo Moro Paluzza premia i suoi atleti dell'anno

Durante una bella serata di gala presso il Ristorante "Caffè Vecchio" a Venzone, alla presenza del Presidente dell'Unione Sportiva Aldo Moro Paluzza, Andrea Di Centa, del Vice Presidente Angelo Rovere, dei Consiglieri Sergio Matiz e Giorgio Di Centa e oltre una quarantina di atleti associati, sono stati premiati gli atleti dell'anno 2021 della Società Sportiva di Paluzza, settore corsa.

Nell’occasione il presidente Di Centa, è intervenuto portando il saluto della Società e degli oltre 430 Soci iscritti al sodalizio carnico, soffermandosi sui risultati della stagione, sulla compattezza e serenità del gruppo, sull’impegno a 360 gradi di tutti i componenti la squadra a prescindere dall’età e sull’impegno a lottare nelle varie Federazioni e/o Enti di Promozione a cui aderisce, affinché gli atleti siano tesserati con unica società sportiva e che le squadre che si presentano sui campi di gara siano composte da atleti della stessa società e regolarmente coperti dal certificato di attività sportiva agonistica.

E' stato inoltre ricordato nella serata, il fondamentale apporto degli sponsor Segheria Fratelli De Infanti con sede a Paluzza/Ravascletto e Bravi Market di Gemona del Friuli, nella persona di Gian Pietro Bravi, che accompagnano le attività della squadra: nell'atletica leggera, nello skyrunning, nel trail e nella corsa in montagna.

Ufficializzati anche i nuovi arrivi in squadra per l’anno 2022 di: Milena Pasin, Andrea De Barba, Marco Mosolo, Eugenia Mattiello e il ritorno di Barbara Parla.

Nel dettaglio, gli atleti dell'anno 2021 premiati per le discipline della corsa sono stati: Mattia Preschern, atleta dell’anno discipline di Montagna; Rosy Martin, atleta dell’anno discipline di Montagna; Marco Visintini, atleta dell’anno discipline di Lunga distanza; Luca Coletti, atleta dell’anno per impegno e costanza; Antonella Franco, atleta dell’anno per impegno e costanza; Massimo Degano, atleta dell’anno per impegno e costanza; Mauro Madrassi, riconoscimento per il sostegno alla Società Sportiva.

Lo stesso Madrassi ha voluto attivare una borsa di studio annuale a favore di un giovane promettente dell’Aldo Moro. Per i 2021 il riconoscimento è andato al sedicenne Francesco Causser impegnato attivamente sia nella corsa che nello skialp.