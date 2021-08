L'Elite Sport Academy è pronta a ripartire

L'Elite Sport Academy è pronta a una nuova apertura: dopo una fase primaverile/estiva nella quale si sono gettate le basi per il progetto, ecco arrivare l'inizio della nuova stagione che vedrà l'avvio dei corsi nella struttura sulla quale tutta la macchina organizzativa ESA ha lavorato senza sosta per buona parte dell'estate.

Protagonisti da settembre saranno i corsisti che avranno l'opportunità di testarsi in "mini classi della salute", in "servizi alla persona" e nei "corsi di gruppo"; tutte queste opportunità, poi, sono rivolte a bambini, adolescenti e adulti. All'ESA, infatti, c'è una possibilità motoria per ogni età.

"La nostra filosofia è quella di fare un passo alla volta - commenta Giuseppe Currò, uno dei fondatori dell'Elite Sport Academy - se durante la primavera/estate abbiamo sondato l'ambiente e lanciato la nostra proposta di palestra, con settembre inizieremo a fare sul serio. Abbiamo lavorato sodo per garantire a tutti i nostri futuri corsisti il meglio: una palestra sanificata, sicura, un luogo dove confrontarsi con i propri obiettivi, per raggiungerli e stare quindi meglio a 360°".

"Quello che vogliamo è dare un'opportunità motoria a tutti, per questo lavoriamo dai bambini, agli adulti, cercando di valorizzare al meglio le volontà sportive dei nostri clienti. Cosa vorremmo? Sicuramente diventare un punto di riferimento per la città. Un luogo dove tutti possano sentirsi a casa e affrontare lo sport in maniera costruttiva e positiva. Mai come in questo momento è fondamentale ripartire in sicurezza e con grande determinazione".