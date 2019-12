La Gtn vuole chiudere alla grande il 2019

Chiudere l’anno in bellezza mantenendo il secondo posto nella classifica di B1 femminile e ricaricare le pile prima di una seconda fase che si preannuncia davvero impegnativa. Questo l’obiettivo della Gtn Volleybas che sabato 21 dicembre, alle 21, sarà di scena a San Zenone degli Ezzelini contro la formazione di casa, che chiude la classifica ancora a quota zero.

A mettere in guarda le proprie compagne è la schiacciatrice Beatrice Pozzoni, fra le migliori in occasione dell’ultimo match casalingo, vinto al tie-break contro la Vivigas Arena. “E’ vero che le nostre avversarie si trovano in fondo alla classifica – dice l’attaccante lombarda – e proprio per questo dovremo presentarci in campo con la massima attenzione e determinazione, senza sottovalutare l’incontro”.

Terminare il 2019 con un successo, l’ottavo in dieci partite, sarebbe la ciliegina sulla torta per un avvio di stagione estremamente positivo e quasi insperato, considerando che la Gtn è una new entry della categoria. Le udinesi hanno davanti a sé, in graduatoria, solo il Volano Trento, impegnato sabato, quasi in contemporanea, con l’ostico Giorgione. “Il morale è alto – prosegue Pozzoni - perchè arriviamo da un successo casalingo e da una positiva settimana di allenamenti, nei quali abbiamo cercato di migliorare su ciò che, negli ultimi match, ci è riuscito meno. Oltre alla solita mole di lavoro in ricezione e difesa ci siamo infatti concentrate sul muro e sulla copertura che sono fondamentali nei quali possiamo ancora crescere molto”.

Sarà una gara particolarmente sentita per la libera della Gtn Lucia Morra, approdata a Udine quest’anno dopo alcune stagioni proprio con la maglia dell’Ezzelina. Per tutti i tifosi che vorranno vedere all’opera le ragazze di mister Fumagalli prima della pausa natalizia, l’appuntamento è anche sulla pagina facebook Gtn Volleybas, dove il match sarà trasmesso in diretta.