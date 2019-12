La Iopgroup a Belluno passa al tie-break

Pazza Iopgroup Rizzi Volley. A Belluno sale sul Cortina Express e dopo una girandola di emozioni arriva al capolinea imponendosi al fotofinish per 3-2. Ma per arrivarci ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie e compiere un’epica rimonta da 0-2. Pignattone schiera Franzolini in regia, la bellunese De Kunovich opposta, Fabris e Snidero in banda, Degano e Tonizzo al centro con Tamborrino libero. Non partecipa alla trasferta Dalila Moretti, messa ko dall’influenza. I primi due parziali hanno un andamento simile ed incoraggiante: partono forte le “rizzine” che guadagnano subito vantaggi di 4-5 punti. Però a fine set Belluno da il colpo di coda letale, annulla i set point udinesi e si impone. Il terzo set inverte la rotta e vede una sola squadra in campo: la Iopgroup che vince per 15-25. Il bel parziale da fiducia alle ragazze del presidente Ingenito, che riescono ad imporsi (finalmente!) ai vantaggi nel quarto set. Il quinto è bello ed emozionante. Vola subito via la Iopgroup: 0-3 e mantiene il tesoretto fino al 9-12. Belluno si rifà sotto fino al 12-14, ma stavolta il colpo di coda lo danno le bianconere che esultano per una vittoria contro una squadra temibile. Una vera vittoria di squadra che, dopo il confronto di inizio settimana, ha mostrato come squadra e staff tecnico lavorino in armonia e soprattutto con unità di intenti.

“Sono orgoglioso di tutto il gruppo – è il commento di un entusiasta Giancarlo Snidero, direttore tecnico di Rizzi Volley – Non era per niente facile venire in questo campo, contro una squadra attrezzata e ben organizzata. Non credo di dover segnalare nessun’ atleta in particolare perchè mai come questa volta credo che la vittoria vada ascritta a tutto il gruppo, giocatrici e staff che hanno preparato benissimo questa gara”.

CORTINA EXPRESS BL – IOPGROUP RIZZI VOLLEY UD: 2-3 (30-28; 28-26; 15-25; 26-28; 12-15)

BELLUNO: Tonina, Zarpellon, Fantinel, Gasperini, Leandri, Chiericati, Bortot, Zambon, Pavei (L1), Bortoluzzi, Ingrosso, Lozza (L2)

RIZZI: Tesan, Franzolin, Fabris, Manias, De Kunovich, Snidero, Degano, Tonizzo, Tamborrino, Borsi.