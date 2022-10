La Jolly Handball tiene il ritmo dei 40

La Jolly Handball vince anche in trasferta e, dopo due giornate, viaggia in testa alla classifica di serie B di pallamano maschile.

Dopo le 41 reti rifilate al San Fior all'esordio, domenica i ragazzi allenati da coach Bortuzzo hanno replicato in casa del Vicenza, mettendone a segno ben 47. Punteggi da pallacanestro per i friulani, meno per gli avversari: i veneti si sono fermati a 13 reti, dopo averne siglate otto nel primo tempo.

Una partita senza storia nè grosse emozioni, data la caratura dell'avversario. Un'occasione per dare spazio anche ai più giovani che hanno mantenuto alta l'attenzione come testimonia un secondo tempo con il turbo. Da segnalare la doppia cifra di Lucidi (13 gol) e le 7 marcature di Lojk. I friulani si gustano la vittoria, in attesa di impegni più probanti già a partire dal 29 ottobre, quando sarà ospite a Campoformido il Musile.

All'opposto, invece, il rendimento del Cus Udine che in trasferta a Prato incappa nella seconda sconfitta di fila. Dopo lo stop con Malo, le ragazze allenate da Claudia D'Odorico non vanno oltre il 34-24 in terra toscana, nonostante un buon primo tempo, terminato 13-12 per le padrone di casa. Il 13 novembre la chance per la prima vittoria in casa, contro l'Arcobaleno.