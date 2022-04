La Jolly prende la rincorsa per l’A2

Cresce la tensione in casa Jolly per l'attesissimo gironcino delle final six che valgono la promozione in A2 di pallamano maschile. Lo strepitoso cammino nella fase regolare ha portato la squadra friulana a dominare il girone e ad accedere con il primo posto alle prime due gare incrociate contro la seconda e terza classificata del Veneto.

Due sfide dirette, in cui bisogna solo vincere per poter accedere alla successiva seconda fase, con semifinale e finale dalla quale uscirà il nome della squadra promossa in A2. La prima gara si disputerà sabato 2 aprile in casa, alle 20, contro il Quinto Vicentino, arrivato terzo nel suo rispettivo girone. La seconda, invece, il 23 aprile a Paese, seconda nel suo girone, in trasferta. Due gare secche, in cui sarà vietato sbagliare.

"Abbiamo vinto il nostro girone perchè siamo stati i più regolari - spiega il tecnico Roberto Bortuzzo - Abbiamo dimostrato più degli altri continuità e non abbiamo perso punti preziosi contro le formazioni che non lottavano per i primi posti. Questa qualità non ci sarà di aiuto invece in questa formula. Dovremo essere bravi a essere efficaci e a capitalizzare nelle due serate che contano. Per questo l'ambiente si sta caricando al massimo e speriamo che già domani in casa anche il pubblico, finalmente al 100%, ci dia una mano".

La panchina, però, potrebbe essere più corta del normale, spiega il tecnico: "L'infermeria è vuota, abbiamo solo un problema di lieve entità per Gaggero, ma contiamo di recuperarlo. Il problema principale però riguarda gli under 17 che saranno impegnati nelle rispettive final six per le finali nazionali, perciò non potranno garantire lo stesso apporto fornito durante la stagione. Cercheremo di sfruttarli comunque al meglio".

Per suonare la carica la squadra ha anche realizzato un breve video social postato sui vari canali, subito diventato popolare, che ritrae il gruppo in "assetto da guerra" pronto per dare battaglia in queste attese finali. Da domani finalmente il pubblico potrà accedere liberamente alla palestra delle scuole di Campoformido, sempre però con super green pass e FFP2. Appuntamento alle 20.