La Jolly supera anche il Malo e difende la vetta

Sette su sette. E' questo il bollettino di marcia della Jolly Handball che lo scorso fine settimana, sconfiggendo il Malo, ha mantenuto il primo posto in classifica nel campionato di serie B di pallamano maschile. Dopo una gara tirata e giocata punto a punto i friulani riescono a mantenere la lucidità necessaria nel finale, allungando proprio nel momento clou e facendo fermare il tabellone sul risultato di 32-25.

Le aspettative della vigilia vedevano la Jolly, finora imbattuta, alla prima vera prova del campionato, contro una formazione più solida e preparata delle precedenti. Così è stato e i friulani, privi di Del Moro, dopo un allungo iniziale hanno subito il recupero dei padroni di casa fino al 15-15 del primo tempo. Nella ripresa la musica non cambia fino all’ultima porzione di gara quando la squadra, guidata da capitan Copetti, capocannoniere del torneo, riesce ad allungare e agguantare la vittoria.

Al primo serio test sulle ambizioni della Jolly ne seguirà subito un altro, già sabato 17 dicembre in casa, alle 20.30, contro il Paese.

I friulani comunque conducono le danze in classifica con 14 punti, seguiti ad una sola misura di distanza dal Torri, a 13.

Ottime notizie anche dalle giovanili, con la convocazione di Samuele Antonutti per la Youth League di Imola, dal 20 al 23 dicembre. Il giovane prospetto si unirà ad altri 2006 da tutta Italia per una serie di incontri Under 20: uno speciale torneo a concentramenti in cui il friulano vestirà la maglia azzurra contro pari età da tutta Italia.

Fa festa anche il Cus Udine per la convocazione, da domani 16 dicembre al 18, di Adele Plazzotta. Anche lei farà parte delle "primule azzurre" allenate da Lilijana Ivaci e a Salerno comincerà la sua avventura nella Youth League. la Federazione utilizzerà questo banco di prova per misurare il valore delle 18 convocate in vista della formazione della nazionale Under 17.