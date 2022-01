La Juvenilia Bagnaria Arsa riprende a correre

Il Rugby si ferma a causa del Covid fino a fine gennaio. Questa la decisione presa dalla Federazione, ma la Juvenilia riprende a muoversi.

"Dobbiamo e vogliamo garantire gli allenamenti ai nostri tesserati - commenta Francesco Cirinà, vicepresidente del club della bassa friulana - seguiremo i dettami Fir, ma mai come in questo momento è fondamentale garantire l'attività ai nostri tesserati. Il periodo non è dei più facili, questo è sicuri. Tuttavia per essere pronti ed uniti all ripresa dobbiamo lavorare sodo ora".

Nello specifico ecco le date della ripresa per la Juvenilia ovale: dal 28 dicembre si allenano U17 e U19, oggi invece sarà il turno dell'U15 e dall'11 gennaio tornerà in campo il settore minirugby.