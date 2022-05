Le atlete della Royal Gym campionesse nazionali

Finale da favola per le ragazze della Royal Gym al Campionato Italiano di ginnastica estetica di gruppo. Anche a Vercelli, come per le precedenti tappe, è stata conquistata la doppia medaglia d’oro da entrambe le categorie di atlete friulane che hanno brillantemente rappresentato il Friuli Venezia Giulia salendo ripetutamente sull’ambito podio tricolore, a testimonianza dell’eccellente lavoro portato avanti dallo staff tecnico.

La squadra delle Start Up 6-9, composta da Martina Letizia Beltrame, Alessia Francioso, Nicole Gavrylenko, Mia Mingotti e Sveva Pecile, e la squadra allieve 10-12 Short Program, composta da Sara Vittoria Beltrame, Federica Falcone, Fiammetta Collovati, Giorgia Francioso, Sofia Coianiz, Alassandra Fotia, Chloe Pecile e Valentina Mattiussi, hanno svolto una buona prova e nonostante qualche imprecisione nell’esercizio sono comunque riuscite a raggiungere il gradino più alto del podio aggiudicandosi così il titolo di campionesse nazionali.

L’ultima tappa di Campionato è stata organizzata dall’Asd Pro Vercelli 1892 che festeggia i 130 anni di attività. Le stelle della ginnastica hanno dato vita a una grande competizione sportiva e la presenza del pubblico ha creato quel calore che tanto era mancato in questi anni di pandemia.

Si aprono ora le porte per la Royal Gym delle gare internazionali, prima tappa a Sanremo il 19 giugno.

"E’ servito tanto sacrificio per riuscire a raggiungere tale risultato – ha dichiarato l’allenatrice Elina Benkova coadiuvata da Olga Merinova –, sono certa però che vi sia un ampio margine di miglioramento, il potenziale di entrambe le squadre è grande e si può fare ancora meglio. Partendo da questo titolo tricolore, il nostro obiettivo è quello di crescere, l’atmosfera è quella giusta".

"Questi risultati dimostrano che le nostre atlete stanno crescendo in maniera esemplare mantenendo fede alle attese – ha riferito la coreografa di fama internazionale Rimma Anisimova –. Sono molto contenta di come le ragazze siano riuscite a diventare campionesse nazionali, ma ci sono ancora alcuni elementi da migliorare che metteremo a punto per le prossime gare. Auguro alle ginnaste di continuare a crescere con serietà e passione, ma sempre divertendosi e con il sorriso sul volto come fatto fino ad oggi".