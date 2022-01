Le Linci di Pasian di Prato tornano ad allenasi

La Federazione Italiana Rugby ha deciso per il blocco delle attività agonistiche e non fino a fine gennaio, al fine di cercare di contenere i contagi da covid. Questo, per il Pasian di Prato, significa niente gare ufficiali per giovanili e compagine seniores in serie C.

Tutto fermo, quindi? Assolutamente no. La realtà pasianese, infatti, continuerà come già candelarizzato tutti gli allenamenti delle proprie categorie, chiaramente seguendo tutti i dettami federali sottoscritti nel protocollo Fir; la realtà pasianese lavorerà a ranghi completi, facendo allenamenti normali, con contatto e di squadra, cercando quindi di mantenere la preparazione atletica e, allo stesso tempo, lavorando su skilss situazioni di gioco.

Dal 10 gennaio, quindi, tutte le categorie torneranno a lavorare sul campo. "Come abbiamo sempre fatto, continueremo con gli allenamenti - commenta Julian Pinosa, direttore tecnico del Pasian di Prato - ci dedicheremo al miglioramento atletico e degli skills individuali dei nostri atleti. In questo modo, alla ripresa, saremo pronti per le prossime sfide che ci attendono".

Il progetto del RC Pasian di Praro, quindi, continua e mantiene gli standard che la direzione tecnica si era data ad inizio stagione: a livello di U15, U17, U19 e serie C si mantengono le collaborazioni territoriali, mentre con il minirugby si garantiscono almeno due squadre per ogni categoria.

"Diciamo che i numeri sono dalla nostra, nonostante il covid - conclude il DT Pinosa - il settore giovanile rimane la priorità e c'è grande volontà e determinazione nel portare avanti il nostro progetto. Continuiamo a lavorare con grande voglia ed entusiasmo".