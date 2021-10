Le Tigers di Ronchi scaldano i motori

Ai nastri di partenza. Le Tigers pallavolo di Ronchi dei Legionari stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli in vista dell'avvio della stagione 2021/2022, previsto con il match di sabato 27 ottobre in casa del Kontovel.

Nel frattempo, sabato scorso, si è alzato ufficialmente il sipario nero-arancio con la consueta presentazione delle squadre di prima divisione e Under 18. Staff tecnico e dirigenziale, atlete e un nutrito parterre di aficionados si sono ritrovati all'azienda agricola Edi Gandin di San Zanut per un brindisi, alla presenza del presidente del comitato territoriale della Fipav, Paolo Manià e, in rappresentanza del Comune di Ronchi dei Legionari, dell'assessore allo sport, Erika Battistella.

A far da “Cicerone” degli organici che affronteranno i due massimi campionati provinciali, il direttore sportivo, Massimiliano Marculli che, dopo aver fatto una breve introduzione, ha passato il microfono al èresidente della Pallavolo Ronchi, Antonio Piraino, il quale ha evidenziato il buon lavoro svolto in palestra nonostante le difficoltà subite, e superate con grande difficoltà, in queste ultime due stagioni. Dal canto suo, il presidente della Fipav, Manià, ha fatto i complimenti allo staff nero arancio per la buona gestione e per gli ottimi risultati ottenuti in queste ultime stagioni, con un occhio di riguardo alla crescita del settore giovanile.

Erika Battistella, assessore comunale allo sport, ha dimostrato la vicinanza dell'amministrazione comunale verso le attività proposte a vantaggio della comunità, perché lo sport è il miglior veicolo di socialità, di vita e di salute. Poi i riflettori sono stati puntati sul rinnovato staff tecnico, composto dal coach Nicholas Moretti e dagli assistenti Giuliana Marchesich e Cristian Zuliani, a cui sono stati assegnati gli obiettivi di stagione. Il momento clou, infine, è stata la presentazione lo staff delle Tigers, capitanate da Greta Caiffa che, in un gran lavoro di sinergia, vede diverse novità, frutto della collaborazione tra la Pallavolo Ronchi dei Legionari e la Vivil di Villa Vicentina. Palleggiatrici: Greta Caiffa, Sofia Scachinke, Alessia Nadalin. Attaccanti: Irene Blasig, Giulia Ongaro, Chiara Marchesan; Nicoletta Germech, Sara Rigonat, Denise Lepre, Giulia Illuminato, Lisa Somma, Chiara Buffin. Centrali: Nicol Macerola Russi, Rebecca Salviato; Liberi: Giulia Bernecich, Emma Tegon.