Libertas Pordenone, rinnovata la fiducia al presidente Ivo Neri

È stata rinnovata la fiducia per altri quattro anni a Ivo Neri, riconfermato dopo l’Assemblea Provinciale Elettiva Libertas del 3 agosto a capo del consiglio del Centro Provinciale Libertas di Pordenone, uno dei più attivi in Italia.

La Giunta Provinciale Libertas sarà composta inoltre da Enea Sellan, vicepresidente, Mauro Baron e Barbara Perotti consiglieri. Il Consiglio è inoltre formato da Antonello Bernard, Elisa Battistutta, Anna Zanetti, Stefano Damiano e Aidèe Populin. I membri della Consulta Provinciale saranno invece Adolfo Molinari, Valentino Santarossa e Maria Gasparet. Revisore dei conti Manuela Zeni.

Nella relazione morale del presidente provinciale in occasione del rinnovo delle cariche sociali è stata ricordata la collaborazione con Libertas Servizi, che ha offerto a tutte le associazioni affiliate la possibilità di partecipare nel quadriennio appena concluso a ben 66 corsi di BLSD, seguiti da 425 tecnici provenienti da 175 associazioni, 18 convegni, per un totale di 728 partecipanti e 364 associazioni. Si aggiungono a questi corsi, seminari e aggiornamenti per tecnici, 122 in totale, con 1.227 partecipanti di 362 associazioni.

Numerose anche le manifestazioni sportive, che hanno annoverato 5 Campionati Nazionali Libertas, altrettanti Trofei Nazionali, 7 Campionati Regionali e ben 24 Campionati Provinciali. In totale, gli eventi sportivi organizzati dalle associazioni in collaborazione con il Centro Provinciale sono state 259 ed hanno contato 30.520 partecipanti tesserati Libertas di 1.886 associazioni affiliate. I corsi organizzati dalle associazioni sono stati 1.137 e hanno partecipato 20.915 tesserati Libertas.

Questi numeri da capogiro danno solo un’idea dell’attività svolta dal Centro Provinciale, che si adopera ogni giorno a sostegno delle associazioni sportive, cercando di comprendere ed andare incontro alle esigenze di ognuna.

La fiducia accordata e confermata al presidente Ivo Neri si fonda inoltre anche sulla consapevolezza di quanto stia crescendo di anno in anno il patrimonio del Centro Provinciale, in termini di servizi e attrezzature messe a disposizione delle associazioni affiliate.