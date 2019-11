Maniago Pordenone cerca il poker

Il Volley Maniago Pordenone ci sta prendendo gusto e vuole mantenere il posto al sole che si è conquistato con le prime belle prestazioni stagionali. L’idea di Pasqualino Leone e delle sue ragazze è quella di calare, già domani, il poker a spese dell’Ezzelina Volley Carinatese. Ma la trasferta va affrontata con la giusta mentalità, per evitare che ci siano fastidiosi bluff. La compagine di Ca’ Rainati punta tutto sulla propria freschezza e gioventù, con l’obiettivo di crescere giocatori e migliorare tecnicamente sotto la guida di un coach navigato e competente come Mauro Marchetti.

Dal lato gialloverde si promette nessuna sottovalutazione del giovane avversario e attenzione massima per continuare a far crescere il proprio progetto di gioco. Completamente ristabilita la schiacciatrice Federica Gatta che potrebbe iniziare a mettere sulle gambe preziosi minuti di gioco. In settimana tutte le ragazze si sono allenate con profitto e quindi Coach Leone non si sbilancia sulla formazione per tenere tutte con la giusta concentrazione e pronte a dare il proprio contributo.

“Siamo tutti molto entusiasti di questa nuova avventura. – a prendere la parola è la capitana Valeria Pesce – Siamo un bel gruppo e in settimana lavoriamo tanto per migliorare ogni giorno la nostra situazione. Non è ancora il momento di guardare alla classifica. La partita di domani la stiamo affrontando come tutte le altre. Incontreremo una squadra giovane e imprevedibile. Dobbiamo farci trovare pronte! Vorrei spendere anche due parole per il nuovo pubblico di Maniago. Ci sta seguendo molto e si sta appassionando a noi. Vorrei ringraziare tutta la cittadina e invitarli a seguirci sempre di più. Saranno il nostro uomo in più in campo!".