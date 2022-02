Maratonina di Brugnera, spettacolo da record

Dopo il bel debutto di domenica scorsa al Cross Vajont, inizia il conto alla rovescia per la seconda prova della Coppa Provincia di Pordenone – Gran Premio Oro Gildo, tradizionale rassegna podistica in otto tappe – un cross e sette corse su strada – giunta alla 35esima edizione.

Domenica 6 marzo si correrà la 23esima Maratonina Comune di Brugnera – Alto Livenza, appuntamento ormai classico nella programmazione stagionale di tanti appassionati e prima mezza maratona in programma a Nordest in questo inizio d’anno. La manifestazione, abbinata al primo memorial Comm. Luigi Tomasella, sarà anche valida come campionato regionale individuale del Friuli Venezia Giulia per le categorie juniores, promesse, seniores e master. Un motivo in più per non mancare.

Il conto alla rovescia è appena iniziato, ma sono già diverse le adesioni eccellenti. Nella gara maschile tornerà al via l’azzurro dei 3000 siepi (e portacolori della società organizzatrice Atletica Brugnera PN Friulintagli) Abdoullah Bamoussa, primo nell’edizione 2021 in 1h05’10”. A sfidarlo, il keniano Rodgers Maiyo, accreditato di un personale di 1h01’56” (Arezzo 2015) e l’anno scorso vincitore nelle mezze maratone di Ferrara, Ravenna e Vercelli, oltre che nel Giro Podistico Internazionale di Pordenone, e lo sloveno Mitja Krevs (1h05’08” di record personale).

Tra le donne, annunciate la keniana Ziporah Wanjiru Kingori, forte di un personale di 1h12’21”, stabilito nel 2019 alla Stramilano e nel 2011 vicecampionessa mondiale under 18 dei 3000 metri, e l’etiope Asmerawork Bekele Wolkeba, 1h13’15” di record personale. In chiave italiana, da seguire soprattutto Federica Bevilacqua, annunciata in grande forma, e Teresa Montrone.

Si correrà su uno scorrevole tracciato di 7,097 km da ripetersi tre volte, con start da via Santissima Trinità a Brugnera e passaggio all’interno dello splendido Parco di Villa Varda. Curiosità: sono previste partenze separate tra uomini e donne. Record da battere, al maschile, l’1h01’53” stabilito nel 2005 da Rached Amor e, al femminile, l’1h12’02”, realizzato l’anno scorso da Addisalem Belay Tegegn. Premio supplementare per chi farà meglio. Le iscrizioni saranno aperte sino a giovedì 3 marzo. Per ulteriori info: www.fidalpn.it, www.fidalfvg.it e www.atleticabrugnera.com.

Archiviata la Maratonina del Comune di Brugnera – Alto Livenza, la Coppa Provincia di Pordenone Gran Premio Oro Gildo offrirà altre sei tappe. Il 27 marzo toccherà alla Purlilium, il 9° Giro podistico Città di Porcia. Seguiranno, il 3° Trofeo Jadér Naonis a Casarsa della Delizia (1° maggio), il Trofeo Città di Sacile (15 maggio), il 33° Giro Podistico di Montereale Valcellina (5 giugno) e il 31° Giro Podistico Città di Cordenons (4 settembre). Gran finale, poi, l’11 settembre con il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone, che quest’anno festeggerà la 41^ edizione. Sei di queste tappe (fanno eccezione le gare di Brugnera e Casarsa della Delizia) costituiranno anche la 29^ edizione della Coppa Provincia di Pordenone dedicata al settore giovanile (esordienti, ragazzi, cadetti e allievi).

La Coppa Provincia di Pordenone è aperta a tutti i tesserati Fidal delle categorie juniores, promesse, seniores e seniores over 35, oltre che ai possessori di Runcard. Previste classifiche individuali di categoria (obbligatorio completare almeno sei gare su otto, quattro su sei per le categorie giovanili) e di società (verrà considerata la somma di tutti i punteggi ottenuti dagli atleti). Tutti gli atleti che si iscriveranno sia alla Coppa Provincia di Pordenone che alla Coppa Friuli, l’altra grande rassegna podistica regionale, saranno premiati con uno splendido plaid personalizzato azzurro. Verrà inoltre assegnato un bonus di 10 punti agli atleti che parteciperanno ad almeno una delle prove di Coppa Friuli.

Alla società prima classificata sulla base dei piazzamenti ottenuti nella graduatoria maschile e femminile andrà la Supercoppa Provincia di Pordenone. Con il nuovo Premio Qualità verrà premiata la prima società maschile e femminile, sommando i punteggi ottenuti dagli atleti entrati nella premiazione individuale finale della Coppa Provincia di Pordenone. Previsto anche un incentivo economico per le quattro società con il più alto numero di iscritti (escluso il settore giovanile). Il cronometraggio con microchip personalizzato sarà garantito in tutte le gare da Keepsporting. Appuntamento al 6 marzo sulle strade di Brugnera.