Marco Visintini vince la Ultramarathonfestival Venice

Il super collaudato ultra maratoneta del Team Aldo Moro Paluzza, Marco Visintini, ha compiuto un'altra impresa vincendo la Ultramarathonfestival Venice, gara di lunga durata di 24 ore.

In pratica si corre ininterrottamente per 24 ore all'interno di un circuito in genere di 1 km. Marco nella sua performance di Venezia ha percorso 255,67 km precedendo Tucci Alex di ben 19 km e lo sloveno Vlasic Hrvoje di 21.

La gara si è svolta in condizioni atmosferiche non adeguate per raggiungere chilometraggi importanti. In merito basta vedere i tantissimi ritiri di atleti di alto livello.

L’atleta di Cormons non ha potuto attaccare il suo record personale di 263,284 che è poi vicinissimo al record italiano di 267.

Marco Visintini è sostenuto nelle sue imprese oltre che dall'Aldo Moro Paluzza anche dall'azienda PIAVAL di Cormons.