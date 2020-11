Niclas Gronholm alla Mrc Sport

La Mrc Sport di Brugnera continua a distinguersi per il suo dinamismo e la sua intraprendenza. Niclas Gromholm, giovane e talentuosissimo pilota finlandese, correrà il Rally di Monza proprio con i colori della scuderia dell'Alto Livenza. Il cognome del ragazzo non può lasciare indifferenti gli appassionati del motorsport: il padre Marcus ha vinto per due anni (nel 2000 e nel 2002) il Mondiale Rally a bordo di una Peugeot 206 Wrc.

“E' un vero piacere avere tra le nostre fila un pilota come Gronholm Junior – commentano i vertici del sodalizio – non tanto perché sia un 'figlio d'arte', quanto perché lo conosciamo per essere un ragazzo serio e determinato, oltre che di grandi potenzialità”. Nato nel 1996, Niclas vive nei pressi di Helsinki. Ha iniziato giovanissimo con il rallycross, ottenendo belle vittorie nel Fia World Rallycross e conquistando il Finnish Championship della specialità nel 2015.

“Sono arrivato alla Mrc Sport attraverso la RB Motorsport di Roberto Bertolutti e del direttore sportivo Eneo Giatti", racconta. "I preparatori con i quali avevo corso il Monza Rally Show dell'anno scorso. Era stata una bella esperienza, ci eravamo divertiti e avevamo creato subito una bella sintonia. Così quando mi hanno parlato di questa scuderia, la Mrc Sport appunto, mi sono fidato dei loro consigli”.

“Quest'anno la gara di Monza (4-6 dicembre ndr) sarà valida per il Mondiale, per giunta come ultima tappa del circuito – continua – il livello sarà altissimo: per me una sfida davvero stimolante. Non ho grandi ambizioni, sono sincero, se non quelle di fare del mio meglio, di provare ad avvicinarmi agli standard dei migliori e di godermi a pieno questa esperienza”.