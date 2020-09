Open Day tutto al femminile per la Juvenilia

Mercoledì dalle 18 alle 19.30 la società rugbistica della Juvenilia Bagnaria Arsa organizza un Open Day interamente dedicato al rugby femminile. L'idea è quella di creare un polo unico dove le ragazze dall'U6 all'U18 trovino una casa e, come per il movimento maschile, giochino con un fine: quello di arrivare ad esordire in una seniores, creare quindi una vera e propria filiera che faccia arrivare le ragazze a crescere anno dopo anno fino ad arrivare alla prima squadra.

"Analizzando il movimento regionale, infatti, troppe sono le ragazze che, per mancanza di squadre, si accasano in Veneto o, addirittura, smettono – commenta Ernesto Barbuti, presidente della Juvenilia Baganrai Arsa – noi vogliamo investire seriamente sul rugby in rosa e creare qualcosa di belle e coinvolgente non solo per le ragazze della zona, m anche per tutte quelle che, uscite dall'U12, non trovano spazio in regione. Un opportunità nuova, con un unico fine: valorizzare il movimento rugbistivo femminile regionale".

La Juvenilia, inoltre, si propone di aprire un tavolo di discussione con le altre società regionali per cercare di lavorare uniti, nel tentativo di proporre un movimento femminile che rappresenti tutto il Friuli Venezia Giulia. In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato al 30 settembre.