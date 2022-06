Paola Romanin bronzo agli Italiani Master di corsa in montagna

Il Friuli Venezia Giulia ospita il Campionato Italiano Master di Corsa in Montagna in quel di Meduno, su un bellissimo percorso di 9,3 chilometri con un dislivello di 500 metri complessivi molto variegati e impegnativi. L'Aldo Moro Paluzza Segheria F.lli De Infanti non poteva di certo mancare a questo appuntamento, schierando in gara con una decina di atleti.

Il risultato migliore è venuto da Paola Romanin che nella categoria SF45 ha vinto il bronzo preceduta da Angela Serena e Anna Nanu. Medaglia ‘di legno’, come si suol dire, per Antonello Morocutti, che nella categoria SM50 ha chiuso al quarto posto.

Ottimi piazzamenti per Olivier Dechance settimo nella categoria SM40, Roberto Clarig settimo nella categoria SM50 e Alex Danelutti sempre settimo nella SM45. Buon decimo posto per Dario De Reggi nella SM50, in gara anche Marco Segrado.

Pur con pochi rappresentanti nella classifica di società maschile l'Aldo Moro Paluzza chiude il Campionato Italiano al quinto posto. In gara complessivamente oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia.

Qui le classifiche