Pasian di Prato, weekend all'insegna del rugby giocato

Il Rugby Club Pasian di Prato si prepara a vivere un weekend all'insegna del rugby giocato: la realtà friulana, infatti, andrà sabato 25 in trasferta a Villorba per giocare con Under 15 e 17 in terra trevigiana; domenica 26, sempre a Villorba, sarà il turno di tutto il minirugby.

Si tratta di una tappa importante per la società ovale pasianese che, mai come in questa stagione, sarà spesso impegnata con tutte le categorie giovanili: un obiettivo raggiunto, in chiave ripartenza del rugby e, allo stesso tempo, una grande soddisfazione per i tanti atleti che torneranno a divertirsi sui campi da gioco.

"Siamo davvero felici di iniziare questa stagione e di farlo con così tanti atleti che scenderanno in campo - commenta Leonardo Ticconi, presidente del Rugby Club Pasian di Prato - abbiamo lavorato sodo per arrivare preparati a questa stagione di grande importanza per tutto il movimento. Sappiamo che sfidare il Villorba, una delle società più strutturate del panorama ovale italiano, non sarà facile; tuttavia la parola d'ordine sarà, ancora una volta, divertimento ed è proprio da questo principio da cui vogliamo ripartire".