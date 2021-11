Pasiano, a dicembre due importanti momenti di sport

L’amministrazione comunale di Pasiano ha concesso il patrocinio e l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport “Roberto Marson” in Via delle Vigne a due associazioni per due eventi sportivi: all’Asd Pattinaggio Artistico New Skate Pasiano di Pordenone per sabato 18 dicembre “Saggio di Natale sui pattini” e all’ Asd Polisportiva San Giorgio dal 27 al 30 dicembre per la quinta edizione del Torneo Internazionale di Pallavolo under 16 maschile e femminile denominato “Winter Cup”.

“L’amministrazione comunale sostiene fattivamente le iniziative svolte dalle associazioni che operano specificamente in ambito sportivo e sociale anche perché nello specifico le iniziative in oggetto rappresentano non solo due eventi sportivi ma anche un’opportunità di promozione turistica del nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino Edi Piccinin -. Infatti l'associazione New Skate ogni anno, durante le festività natalizie, organizza questo tipo di manifestazione alla quale partecipano tutti gli atleti iscritti, favorendo la presenza all'evento dei familiari e creando quindi non solo una manifestazione sportiva rivolta ai ragazzi, ma anche un momento di aggregazione collettiva”.

Anche l’assessore allo Sport Federico Zandonà a commentare la decisione: "Siamo contenti di veder rivivere momenti di sport anche attraverso questi eventi e in un palazzetto che onora la memoria di Roberto Marson, grande atleta pasianese scomparso il 7 novembre di dieci anni fa. Ricordiamo anche la recente festa del Rugby nel campo sportivo di Sant’Andrea, organizzata dall’associazione sportiva Rugby Sile, che ha coinvolto più di 100 bambini. Come sappiamo negli ultimi due anni il mondo dello sport ha vissuto momenti veramente difficili e tutt’ora non è né facile né scontato portare avanti queste iniziative che meritano il nostro plauso. Le associazioni pasianesi si stanno dando un gran da fare e i risultati non mancano: negli ultimi mesi i nostri atleti hanno portato a casa titoli e ottimi piazzamenti in diverse discipline”.

I risultati ottenuti dalle associazioni sportive di Pasiano nel 2021:

• pattinaggio a rotelle con l’associazione New Skate (ottimi piazzamenti individuali e sul podio come squadra al campionato MSP italiano),

• judo con l’associazione Sekay Budo (campione italiano juniores),

• ciclismo (campione del giro del Friuli),

• ginnastica artistica con l’associazione Flic-Flac (qualificazione di tre atlete per le finali dei campionati italiani),

• calcio con Falchi e Union Pasiano (oltre ad aver riaperto il settore giovanile nel capoluogo, diversi atleti sono riusciti a vestire maglie di società prestigiose italiane ed estere),

• pallacanestro con il Basket Pasiano (inizio di stagione con la vittoria dell’Under 15) e il Baskin con l’associazione sportiva K-ros Over ha ripreso la propria attività dando la possibilità di fare sport anche a giovani che avendo delle disabilità non avrebbero trovato spazio nelle società vicine.

Ancora Zandonà: “Inoltre l’amministrazione ha creduto nella riapertura della piscina comunale con la riattivazione di tutti i tipi di corsi, che soddisfano le esigenze di bambini, ragazzi, adulti, mamme in dolce attesa e anziani e ha fatto in modo potesse ripartire insieme al personale dell’Arca che aspettava impaziente di riprendere le attività sospese. Lo sport chiama, associazioni e amministrazione rispondono "presente". Adesso è il momento che giovani e famiglie facciano di queste possibilità una ricchezza e quindi l’invito è: non abbiate timori e avvicinatevi allo sport, rimarrete contenti e soddisfatti”.