Per la Gtn Volleybas c'è l’Anthea Vicenza

Calare il tris e restare fra le “big” del campionato di B1 femminile. Questo l’obiettivo della Gtn Volleybas che sabato 9, alle 18.30, nella palestra Bellavitis di Udine, riceverà l’Anthea Vicenza, formazione che lo scorso anno lottò quasi fino alla fine per la promozione in A2.

Un altro esame di maturità per le atlete di mister Alessandro Fumagalli dopo il bel successo di sabato scorso in casa dell’Imoco San Donà. Pozzoni e compagne cercheranno dunque di mettere le mani sul terzo successo consecutivo, sfruttando il fattore campo e un’intesa che si sta via via cementando.

“Quella vicentina – spiega la libera Lucia Morra, classe 1997, arrivata alla Gtn dall’Ezzelina – è un’ottima squadra, con parecchi punti di forza e giocatrici esperte. Dovremo essere aggressive e dimostrare tutta la nostra voglia di vincere, per noi ma anche per il pubblico, che merita senz’altro un altro successo”. Alla sua prima esperienza in Friuli, Lucia si è presto ambientata nel “clan Gtn”.

“Le sensazioni sono molto positive – racconta -, certamente dobbiamo ancora sistemare diversi aspetti del nostro gioco e trovare più equilibrio, limitando alcuni passaggio a vuoto, ma la strada intrapresa è quella giusta e i tre punti conquistati sabato a San Donà ci hanno caricato moltissimo”.

Con sei punti all’attivo dopo tre incontri la Gtn è quarta, a un punto da Volano e Cremona e a tre dalla capolista Maniago Pordenone. News e aggiornamenti in tempo reale sulla squadra sono disponibili su instragram (gtn_volleybas) e facebook.