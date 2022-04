Pesistica Pordenone protagonista ai Regionali

Erano ben 33 atleti gli atleti della Pesistica Pordenone che hanno preso parte ai Campionati regionali Under 15 e Assoluti, tenutisi in due round a Udine e a Pordenone. Un record di partecipazioni difficilmente eguagliabile in Friuli Venezia Giulia, ma anche nel resto della Penisola, dove non ci sono altri club che possano vantare un settore giovanile così ampio e di qualità.

Tra gli U15 (che il 15 maggio affronteranno i Tricolori di categoria a Roma) superlativa la prova di Sara Dal Bo', classe 2009, al suo debutto nell'agonismo, che ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori sollevando nella prova di slancio ben 90 chili e 60 in quella di strappo; due risultati che rappresentano virtualmente il record italiano di categoria (a livello U15, però, i primati non sono omologabili). In evidenza anche i suoi compagni Anais Caiaffa, Alessia Marson, Anna Furlanis, Alessandra Pacetta e Paride Dragna.

Negli Assoluti, gara propedeutica agli Italiani di giugno, in grande spolvero tra i maschi Gianmarco Ius, Simone Ongaro, Marco Borgobello, Federico Baldi, Tommaso Protani e Christian Arena. Quest'ultimo ha confermato il suo ottimo stato di forma e la sua determinazione a difendere nella prossima edizione dei Tricolori il titolo italiano assoluto della categoria +109 chili, che già gli appartiene.

Anche tra le femmine una giornata ricchissima di risultati di rilievo. Le ragazze, allenate da Dino Marcuz e Luigi Grando, si sono espresse ad altissimi livelli, aldilà dei titoli regionali conquistati, Lisa Lotti, Eleni Battistetti e Martina Bomben. Interessante anche l'exploit di tre new entry: Lucia Ienco, Marianna Bortolin e Lina Boi. Molto bene, infine, Eleonora Manfredi al rientro dopo un brutto infortunio a un gomito.