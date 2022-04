Piccoli Amici e Primi Calci in festa ad Azzano X

Domenica 1 maggio lo stadio di Azzano Decimo “Vinicio Facca” spalanca apre le porte ai più piccoli. E’, infatti, in programma dalle 9 in poi la sedicesima edizione della festa dei Piccoli Amici e Primi Calci, organizzata dal Gruppo Sportivo Condor su incarico della Delegazione di Pordenone della Federazione Italiana Gioco Calcio. Alla giornata partecipano circa 500 bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni in rappresentanza di più di 40 società della Destra Tagliamento.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello legato alla promozione dell’attività calcistica di base e dello sviluppo della socialità tra bambini, dirigenti e famigliari. Le finalità hanno portato a stringere una collaborazione che dura da più di 20 anni con il Comitato di Pordenone dell’Unicef nella creazione dell’evento, la cui regia generale è affidata a un club, il Condor, che sin dal 1963, dall’anno della sua fondazione, ha rivolto esclusivamente il proprio interesse ed impegno al settore giovanile e ai ragazzi d’età compresa tra i 5 e i 16 anni.

La giornata, che si apre alle 9, prevede un ricco di programma. Alle 10 è prevista la sfilata delle squadre nell’impianto sportivo con il saluto delle autorità. Il campo di Azzano Decimo sarà diviso in venti aree di gioco, su cui alle 11 è prevista prima l’attività “Giochiamo insieme – Giochi di categoria” e alle 15 quella del “Giochiamo insieme – mini incontri di calcio” con la pausa prevista alle 13 per il pranzo. Alle 17.30 la cerimonia di chiusura con il lancio di palloncini.